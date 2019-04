Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodem získal tisíce korun

MOST - Pracovnici popletl a získal místo tisícovky osm tisíc; Ukradl 51 balíčků žvýkaček; Policisté kontrolovali řidiče.

Za krádeže byl v base, nyní kradl žvýkačky

Na policejním oddělení v Mostě skončil 33letý muž z Litvínova. Ve večerních hodinách zavítal do jednoho mosteckého supermarketu, kde si do batohu ukryl celkem 51 kusů balení se žvýkačkami a poté prošel bez zaplacení pokladnami. Za nimi ho již očekával pracovník ostrahy, který ho zadržel a předal policii. Ta mu s ohledem na minulé tresty za krádeže, kdy z posledního výkonu trestu se vrátil loni na podzim, sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Lup v hodnotě 2 800 korun, který Litvínovan hodlal zpeněžit, byl zajištěn a vrácen zpět do prodeje.

V baru přišla o peněženku

Mostecká policie šetří případ krádeže na osobě. Zatím neznámý pachatel v Mostě v jednom baru na sídlišti Zahradní odcizil ve večerních hodinách peněženku přítomné ženě, která tam byla jako host. Tu měla mladá žena po celou dobu přítomnosti v kapse oděvu. Krádež peněženky zjistila poté, co chtěla zaplatit útratu. Kromě peněženky přišla o osobní doklady a platební karty. Způsobenou škodu poškozená vyčíslila na částku šest tisíc korun.

Podvodem si přišel na tisíce korun

V podvodném úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch měl jednat 20letý mladík z obce na Mostecku. Telefonicky u jedné společnosti uzavřel smlouvu o úvěru na částku jeden tisíc korun. Při vyřizování úvěru a podpisu smlouvy však slovně působil na pracovnici jedné prodejny v Mostě, které opakovaně tvrdil, že úvěr je na částku 8 000 korun. Ženu nakonec tak popletl, až mu tuto vyšší částku vyplatila. Omyl zjistila záhy a muže telefonicky kontaktovala a žádala ho, aby se na prodejnu vrátil. Mladík ale nereagoval, dobře věděl, že získal navíc peníze. Ty následně utratil. Policie v Mostě mladíka nyní obvinila z přečinu podvodu.

Policisté kontrolovali řidiče

Hlídky dopravní policie včera kontrolovaly, jak řidiči v okrese dodržují pravidla silničního provozu. Během dne na všech silnicích I. třídy a v obci Most policie zastavila a podrobila kontrolám řidiče 28 motorových vozidel. Při okresní akci muži v uniformách zjistili 10 přestupků v dopravě a za 7 z nich uložili řidičům pokuty ve výši 2 400 korun. Tři přestupky budou řešeny ve správním řízení. Jedna osoba nebyla připoutaná a policisté jí uložili pokutu ve výši 1 000 korun, jeden řidič překročil povolenou rychlost a též vyinkasoval pokutu, dítě nebylo v zádržném systému a jeden motorista řídil, ač u sebe neměl řidičský průkaz.

Most 17. dubna 2019

nprap. Ludmila Světláková

