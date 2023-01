Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodem přišla žena o milion

KUTNOHORSKO - Místo slibovaného zhodnocení, přišla žena o úspory

O tom, že se kriminalita čím dál více přesouvá do prostředí kyberprostoru se bohužel přesvědčujeme každým dnem. Podvodníci a jejich techniky a triky jsou stále sofistikovanější a mnohdy dokáží "napálit" i člověka, který je jinak velmi opatrný.



Kutnohorští policisté aktuálně řeší případ, kdy žena "uvěřila" inzerátu na sociálních sítích, který lákal na zhodnocení finančních prostředků formou obchodu s akciemi. Po registraci na inzerovaných stránkách se s podvedenou ženou spojil údajný makléř a po několika hovorech ji přesvědčil k instalaci programu do počítače, který pachateli umožnil ho vzdáleně ovládat. Velké překvapení pak na podvedenou ženu čekalo, když následujícího dne zjistila, že ji z účtu zmizelo několik "investic" v celkové výši milion korun. Okamžitě celou událost ohlásila na policii.



Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Pachateli v případě odsouzení za takové jednání hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.



Důrazně apelujeme na všechny, aby se chovali v online prostředí maximálně obezřetně, neposkytovali žádné své přihlašovací údaje a hesla dalším osobám, neinstalovali do počítače, ani mobilního telefonu žádný neznámý software. Případné investice si nejdříve důkladně ověřte.

Nestaňte se obětí podvodu!!

Přečtěte si důležité odkazy s preventivními radami:

https://www.policie.cz/clanek/podvod-pres-inzerat-431640.aspx

https://www.policie.cz/clanek/nepindej.aspx

https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22670271&docType=ART

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-tvoje-cesta-onlinem.aspx

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-falesne-vyhodne-investice.aspx

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-smishing.aspx

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. ledna 2023

