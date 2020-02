Podvod za více než 1 miliardu korun

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) dne 18. února 2020 provedli rozsáhlou operaci, která se týká pražské společnosti J.O. Investment s.r.o.

Tato společnost podle našich závěrů měla široké veřejnosti neoprávněně a soustavně nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii se zaměřením na akciové indexy, měnové páry - futures a komodity.



Kriminalisté NCOZ došli k závěru, že organizátor této trestné činnosti a jeho dva společníci žádnou investiční činnost nevykonávali a vylákané finanční prostředky měli používat výhradně pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a luxusního zboží.



Prověřováním bylo zjištěno, že proklamované výnosy měly být zcela nereálné (cca od 30 do 100 procent). V případě, že byly skutečně uhrazeny, tak jen za použití finančních prostředků dalších klientů. Snahou obviněných mělo být udržení celého systému v provozu co nejdéle. Uvedená činnost nese dle našich závěrů znaky tzv. Ponziho schématu.



Kriminalisté NCOZ v rámci prováděných úkonů zadrželi 3 osoby a provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Včasným zásahem došlo k rozsáhlému zajištění movitého a nemovitého majetku v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.



Zadržené osoby byly obviněny prozatím jen z pokračujícího zvlášť závažného zločinu „podvod“ spáchaného ve spolupachatelství (dle § 23 a §116 k § 209 odst. 1,5 písm. a trestního zákoníku).



Podle našich závěrů měla být způsobena škoda nejméně 2060 doposud zjištěným poškozeným. Její výše v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun, ale kriminalisté NCOZ už nyní předpokládají, že v průběhu trestního řízení budou zjištěni další poškození a způsobená škoda podstatně vzroste.



Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA).



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám trest odnětí svobody až na 10 let.



Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.

Případní další poškození mohou kontaktovat NCOZ prostřednictvím adresy: PO BOX 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 – Zbraslav, či datové schránky: eesyd9x.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

20. února 2020

