Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Podvod za 666 tisíc

Další případ podvodu prověřují pražští kriminalisté. Poškozená bohužel uvěřila historce o napadení jejího účtu a své naspořené peníze prostřednictvím bitcoinmatu odeslala neznámo kam.

Případ se stal poslední březnový den, kdy poškozenou telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že si jejím jménem někdo zřídil bankovní úvěr ve výši několik set tisíc korun, pro uvěření uvedl tři poslední čísla jejího občanského průkazu, trvalou adresu a datum narození. Posléze ji na telefon zavolal „kriminalista“, který poškozené sdělil, že se stala obětí úvěrového podvodu a upozornil, ať nikomu nic neříká, jinak se dopustí maření vyšetřování a vyčká na telefonát pana „V“, který je bezpečnostní pracovník její banky a ten jí řekne, „co a jak“, aby o peníze nepřišla. Pan „V“ skutečně obratem zavolal a ženě namluvil, ať veškerou svou hotovost na účtu vybere ve své bance na Praze 2 a osobně je vloží do bankomatu na Praze 5. Poškozená vybrala bezmála devět set tisíc korun a vydala se na skoro tří kilometrovou cestu. Na určeném místě nalezla pouze bitcoinmat, avšak podle pana „V“ nemá koukat na nápisy, neboť je to skutečně vkladomat její banky. Poškozenou od vkládání peněz neodradilo ani bezpečnostní upozornění na přístroji o častých podvodech ani potvrzovací doklad, že peníze vkládá skutečně do bitcoinmatu. Provedla celkem sedmatřicet transakcí na základě QR kódů s konkrétní BTC adresou, kterou ji pan „V“ prostřednictvím mobilní aplikace na posílal a tím odeslala celkem 666 tisíc korun. V té době si uvědomila, že se pravděpodobně stala obětí podvodu a v transakcích dál již nepokračovala.

Podle slov poškozené byli pachatelé při telefonní komunikaci mimořádně přesvědčiví. S ženou od výběru hotovosti až po vložení do bitcoinmatu byli několik hodin v neustálém telefonickém spojení a nedopustili, aby žena přerušila telefonní hovor. Neustále poslouchali dění okolo ní a instruovali poškozenou jak se zachovat, kdyby ji někdo oslovil. Pokud by se tak stalo např. u bitcoinmatu při vkládání hotovosti, měla odpovědět, že probíhá policejní akce v režii kriminální služby.

por. Mgr. Jan Rybanský - 5. duben 2023

vytisknout e-mailem