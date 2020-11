Podvod za 290 milionů Kč

Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončil vyšetřování a následně podal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na 7 fyzických osob v souvislosti s podvodným vylákáním investic pod nepravdivou záminkou zhodnocení finančních prostředků, zejména formou slibovaných investic do bankovních garancí, komodit a realit se slibovaným úrokem z takto investovaných finančních prostředků v rozmezí od 0,5 % do 5 % měsíčně do spol. INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED se sídlem na Novém Zélandu. Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti.

V daném případě měla být nejméně 385 poškozeným způsobena škoda přesahující 290 milionů Kč. V souvislosti s trestnou činností byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě přes 60 milionů Kč. Obviněným hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až do výše 10 let.



NCOZ doporučuje občanům zvýšenou ostražitost v souvislosti s realizací jejich investic, zejména obezřetně hodnotit informace poskytované ze strany osob vystupujících jako finanční poradci, ověřit si tvrzené informace z nezávislých zdrojů a nenechat se zlákat toliko výší slibovaného zhodnocení.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

22. listopadu 2020

