Podvod v zaměstnání

HRADECKO - Žena způsobila zaměstnavateli stotisícovou škodu.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové obvinil 29letou ženu z trestného činu podvod. Žena jako vedoucí dvou hradeckých prodejen věcí pro děti fiktivně vystavila 36x doklad o vrácení zboží a danou částku si z pokladny přivlastnila. Během 10 měsíců tak svému zaměstnavateli, který na nesrovnalosti při kontrole přišel, způsobila škodu přesahující částku 100 tisíc korun.

Žena odcizené peníze použila pro vlastní potřebu.

Protože škodu již v plné výši uhradila, v minulosti nebyla nikdy trestána a k činu se doznala, vyšetřovatel podal státnímu zástupci návrh na podmíněné odložení návrhu na potrestání. Pokud by takové rozhodnutí nebylo dostačující, hrozil by ji trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let nebo peněžitý trest.

por. Iva Kormošová

13.10.2022, 12.45

