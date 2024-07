Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvod se stipendii

PLZEŇ – Kriminalisté obvinili osmatřicetiletého muže z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Plzeňští kriminalisté po dlouhém a pečlivém prověřování zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujících přečinů porušení povinnosti při správě cizího majetku. Těch se měl dopustit tím, že z pozice děkana fakulty, do které byl písemně jmenován rektorem a kdy se mezi jiným zavázal k tomu, že bude řádně hospodařit se svěřenými prostředky a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, v úmyslu získat vlastní prospěch, v rozmezí dat nejméně od února 2019 do června 2022 vydával po předchozí dohodě se studenty Rozhodnutí o přiznání mimořádných stipendií různým studentům bez adekvátního důvodu, případně z důvodu oprávněného, avšak v přemrštěné výši, vědomě s tím, že navýšenou, v některých případech celou přiznanou částku, si nechá od příslušného studenta vyplatit v hotovosti, na vlastní bankovní účet nebo na bankovní účet jiné osoby, se kterou je spřízněn, případně jiné osobě jako odměnu za provedené služby. To vše v hrubém rozporu se smluvním ujednáním se svým zaměstnavatelem. Porušil smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a obohatil se nejméně o 660 tisíc korun. Hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitý trest.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. července 2024

vytisknout e-mailem