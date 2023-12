Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvod s legendou „lékaře v Afghánistánu“

LOUNSKO – Při komunikaci s neznámými lidmi na sociálních sítích buďte obezřetní!

Tentokrát neznámý pachatel s legendou, že je lékař v Afghánistánu, podvodným jednáním vylákal od 51leté ženy z Podbořanska částku necelých sto tisíc korun.



Poškozená se na policisty obrátila v pondělní podvečer. Z její výpovědi vyšlo najevo, že 29. listopadu 2023 si přes sociální síť nalezla přítele, který se vydával za českého lékaře v zahraničí. Žena s ním začala nezávazně komunikovat na běžná témata jako je rodina, děti a zaměstnání. Neznámý sdělil, že o manželku přišel tragickou nehodou a nyní má údajně pouze dceru, která studuje v Anglii.



O necelý měsíc později se ženě svěřil, že by ji rád poznal osobně a chce se vrátit do České republiky. Aby se ale vrátil do své rodné země, tak musí zaplatit jistou finanční částku údajnému generálu z OSN, a sice na předčasný důchod. Poškozenou následně odkázal mailem na zmíněného „generála“, jenž v mailu uvedl, že pokud chce, aby se její přítel vrátil do vlasti, tak musí zaplatit sumu na zaslaný bankovní účet. Důvěřivá žena finanční obnos zaslala na domluvený účet, ale ze strany falešného lékaře přišla zpráva, že žádné peníze nedorazily, a tak má využít jiný účet k opětovnému zaslání totožné částky.

Dotyčná již další finance zaslat nechtěla a vyrazila transfer peněz ověřit do své banky, kde jí bylo doporučeno podání trestného oznámení na nejbližší služebnu PČR. Právě díky této informaci si uvědomila, že se stala obětí podvodu a je třeba jednat.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

· dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

· dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

· protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

· pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty

· bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

· předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

· své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

· po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání

DŮLEŽITÉ!

· neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

· nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání

Více informací: https://www.policie.cz/clanek/duveruj-ale-proveruj-pred-vanocemi-dvojnasob.aspx

