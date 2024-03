Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvod s investicí do ropy a kryptoměn

NÁCHODSKO – Policisté od začátku roku jen na Náchodsku evidují podvody za více jak 10 milionů korun.

Náchodští kriminalisté šetří případ podvodu investování do ropy a kryptoměn, při kterém muž (59) zareagoval na nabídku na sociálních sítích. Následně po zaplacení vstupního poplatku jej kontaktovala neznámá žena, která se představila jako makléřka, která s ním bude nadále komunikovat. Muž si dle instrukcí nainstaloval program AnyDesk a v přibližně 15 platbách „investoval“. V době od 26. ledna do 20. března z muže pod záminkou obchodu s kryptoměnou a ropou, měla vylákat od poškozeného přibližně 500 tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny hrozí neznámému pachateli až 5letý trest.

Stále více dynamický rozvoj informačních technologií s sebou také přináší další a nová rizika, která nás mohou v kybernetickém prostředí potkat. Setkáváme se s případy společensky škodlivého jednání, podvody na internetu, kybernetickými útoky a dalšími hrozbami, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost. Jen na Náchodsku policisté evidují od začátku letošního roku podvody, ve kterých škoda již přesáhla hranici 10 milionů korun.



Kybernetická kriminalita je definována jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání.



Jednou z oblastí, kde dochází k podvodům v oblasti kyberprostoru, je oblast spojená s obchodováním s kryptoměnami.

Důležité je být obezřetní a řídit se několika pravidly:

- nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn

- nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.

- nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám

- před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.

- v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)



Opatrnosti a obezřetnosti není nikdy dost, o to více to platí v kyberprostoru, kde nikdy nevíme, kdo se skutečně nachází na druhé straně počítače. Proto si vždy dostatečně prověřte, zda nakupujete, obchodujete nebo provádíte transkace u ověřených firem, na skutečných internetových burzách apod.

por. Mgr. Lucie Konečná

22.3.2024

