Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvod s investicí do kryptoměny

DĚČÍNSKO - Žena přišla o téměř 1,5 milionu.

Děčínští policisté řeší další případ podvodníků, kteří útočí pod legendou „falešného výhodného investování“. Obětí se stala seniorka z Děčínska, která na internetu narazila na podvodnou reklamu na ,,výhodnou“ investiční nabídku do kryptoměny, slibující zaručené zisky a využívající osobnosti prezidenta České republiky Petra Pavla. Žena následně přišla o téměř 1,5 milionu korun.

Poškozená žena reagovala koncem května letošního roku na odkaz na sociální síti, vybízející vyplnění registračního formuláře u investiční společnosti. Po vyplnění telefonního čísla a e-mailu byla kontaktována údajným manažerem investiční společnosti, který jí měl s investicemi pomoci. Opak byl ale pravdou. Místo investičního poradce měla žena co do činění s podvodníkem. Ten ji přesvědčil, aby do svého počítače nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a další aplikace, podle něj nutné pro investování do kryptoměny Bitcoin. Podle jeho pokynů žena s vidinou výhodného investování do kryptoměny provedla během následujícího měsíce několik plateb na zahraniční účty, v celkové částce téměř 1,5 milionu korun. Slibované investice ani vrácení peněz se ale nedočkala, což jí přišlo podezřelé a proto vše nahlásila policii.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

Děčín 15. července 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem