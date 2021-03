Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvod při prodeji vozidla

KLATOVSKO - Nabídky a prodej motorových prostředků na internetových portálech. Doporučení pro zájemce o vozidla a pracovní stroje ze zahraničí.

Policisté na Klatovsku přijali od poškozeného oznámení o podvodném jednání při prodeji vozidla. V první polovině měsíce února letošního roku, muž komunikoval s prodejcem na internetu prostřednictvím e-mailové pošty, ohledně nabídky a prodeje vozidla značky Škoda Octavia.

Muž provedl bezhotovostní převod z bankovního ústavu do ciziny na účet uvedený při komunikaci, kdy se jednalo o 9 000 euro. Prodejce měl zajistit převoz vozidla do ČR. Do současné doby muž vozidlo nepřevzal ani neobdržel zpět finanční obnos.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. V uvedeném případě, zatím nezjištěný pachatel uvedl zájemce v omyl, s úmyslem se obohatit.

DOPORUČENÍ POLICIE ČR:

Samostatnou kapitolu tvoří nabídky různých osobních i nákladních vozidel a pracovních i zemědělských strojů. Podvodníci nabízejí na portálech použitého zboží k prodeji různé motorové prostředky, kdy důvěřivý občan uhradí kupní cenu nebo zálohu, na uvedené bankovní účty vedené v zahraničí.

Podobné scénáře:

reakce na nabídku, kdy zájemce si objednává věci nebo motorové prostředky

po dohodě s prodejcem, prostřednictvím e-mail komunikace nebo telefonicky se domluví, že k uhrazení dojde prostřednictvím bezhotovostního platebního styku z účtu poškozeného

pachatelé komunikují z různých zahraničních telefonních čísel i e-mail adres.

Poškození neobdrží věci ani finanční prostředky zpět. V některých případech zaslali ze svých účtů i částky přesahující sta tisíce korun.

Občané objednávají a nakupují zboží pohodlně z domova, ale taková forma pořizování věcí přináší i svoje rizika. Pro policisty je objasňování této trestné činnosti velmi složité.

Podle trestního zákoníku, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Občané mnohdy podvodníkům přímo „nahrávají“, protože se chovají důvěřivě a lehkovážně.

PREVENTIVNÍ RADY:

Každý obchodník na internetových stránkách musí poskytovat své identifikační údaje i nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky.

Na internetu lze nalézt i katalog certifikovaných obchodů – označené jako důvěryhodné.

Doporučujeme nechat si zaslat věci na dobírku a před úhradou zásilku zkontrolovat.

Především si prověřte obchod a recenze uživatelů a neuhrazujte platbu předem – zjišťováno zneužívání podezřelých e-shopů.

Před bezhotovostní platbou si ověřte nabízené služby.

Pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod.

Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá.

Pokud jsou bankovní účty vedeny v zahraničí – buďte obzvláště obezřetní!!!

Upozorňujeme občany či případné zájemce o koupi motorových vozidel i pracovních a zemědělských strojů, aby byli při výběru prozíraví!

nprap. Dana Ladmanová

8. března 2021

