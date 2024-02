Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvod při koupi vstupenek

KUTNOHORSKO - Koncertu se nedočkala.

Vše začalo vcelku nevinnou internetovou komunikací pod skladbou známé zahraniční hudební skupiny. Tam byla podvedené ženě z Kutnohorska nabídnuta neznámým mužem VIP karta, díky které by údajně měla možnost navštívit nejen koncert, ale i nakouknout do zákulisí hudební kapely. Za tuto kartu si podvodník účtoval částku 500 Euro, kterou mu žena zaslala na zahraniční účet. Čas plynul a karta stále nepřicházela. Po několika dnech chtěla žena po prodejci zaslanou částku vrátit, ten však toto podmiňoval zasláním dalších finančních prostředků a následně přestal zcela komunikovat.



Od oficiálního prodejce vstupenek na kulturní akce se pak dozvěděla, že takový formulář, který před nákupem vyplnila, vůbec neexistuje a rozhodla se celou událost oznámit policistům na obvodním oddělení v Kutné Hoře. Ti věc prošetřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což by případnému pachateli hrozil až dvouletý trest odnětí svobody.



Proto radíme, buďte při nákupu vstupenek, ať na sportovní, či kulturní akce obezřetní, využívejte oficiální prodejní místa a při nákupu v online prostředí si prodejce ověřte.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

7. února 2024

