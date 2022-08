Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod při investici

Český Krumlov - Kaplice - Chtěla investovat a naletěla podvodníkovi.

Policisté z obvodního oddělení v Kaplici prověřují případ trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, kterého se dne 2. srpna 2022 dopustil dosud neustanovený pachatel. Podvodník po předchozí komunikaci poškozené zaslal program, umožňující vzdálený přístup do počítače, který si poškozená posléze do svého počítače naistalovala. Pachateli poté pod domněnkou pomoci s investicemi umožnila přístup ke svému bankovnímu účtu, čehož využil a ženu okradl o více než 700 000 korun.

Vzhledem k výše uvedenému opětovně apelujeme na občany, aby v žádném případě nedovolovali vzdáleně vstupovat do jejich zařízení někomu, koho neznají.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

7. srpna 2022

