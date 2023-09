Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvod pod legendou výhodné investice

SEMILSKO - Semilští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodného jednání.

V srpnu letošního roku si téměř 50letý muž na svém telefonu prohlížel různé internetové stránky zabývajícími se investicemi. Na jeden z odkazů kliknul, vyplnil své osobní údaje a tím vše začalo.

Do hodiny přes jednu z komunikačních aplikací přijal hovor, ve kterém mu byla vysvětlena problematika investování, poskytnuty informace k základnímu poplatku pro možnost obchodování a poučení o tom, že ho bude kontaktovat další osoba. Ještě ten den přijal hovor od ,,finanční analytičky“ včetně emailu, kde mu rovnou poslala odkaz i s přihlašovacími údaji a instrukcemi, kam má zaslat prvotní vklad, který byl 250 Euro. Částku muž zaslal s vědomím, že se jedná o výhodný investiční počáteční vklad.

Dle instrukcí zaslal také přes komunikační aplikaci fotografie své platební karty. O týden později opět hovořil s finanční analytičkou, která mu zaslala v anglickém jazyce novou smlouvu s nabídkou, kterou bez ověření či překladu podepsal. Podle falešných grafů si vybral jeden z modelů vývoje obchodování a jako další vklad zaslal částku v přepočtu 265 826 korun. Po třech dnech si měl vydělat 30 000 euro při obchodování s komoditami jako je nafta a zlato. Zúročené peníze mu měly přijít na jeho bankovní účet, který poskytnul pro obdržení platby. To však mělo háček. Aby mu vydělané peníze mohly být odeslány na jeho účet, musel ještě zaslat jakousi vratnou kauci v přepočtu 202 959 korun.

O pár dní později přišel další požadavek. Peníze, které muž vydělal, bylo třeba zdanit. Výše zdanění byla 2 000 euro. Pro urychlení převodu peněz získaných z investování, byl potřeba ale další krok. Zaslat 50 000 korun.

V září se muži ozval česky hovořící zaměstnanec ze zahraniční banky a požadoval pro převod peněz aktivaci tranzitního účtu, která byla podmíněna zasláním další částky, a to 4 000 korun. To už však muž nemohl zaplatit, veškeré své peníze totiž už do ,,investice“ vložil. Následovalo pár telefonátů s přemlouváním o zaplacení poplatku, pak se už nikdo neozval. Telefonní čísla, která přijímal pro komunikaci a instrukce, se stala nedostupnými.

Během měsíce podvedený muž odeslal s vidinou výhodného zúročení svých peněz na různé bankovní účty částku v přepočtu ve výši 524 981 korun.

V tomto případu jsme zahájili úkony trestního řízeni pro přečin podvodu, za který hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let.



Naše doporučení?

Neposkytujte žádné osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví přes internet.

Neposílejte fotografie svých osobních dokladů nebo platebních karet (ani jejich část), žádný solidní partner (banka, investor) toto nevyžaduje!

Pro zhodnocování svých peněž vybírejte jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika.

V případě, že informace pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Obezřetnost se vyplácí!!!

19.9.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

