Podvod na pracovišti

HRADECKO - Zaměstnanec si nechával proplácet zboží pro sebe .

Vyšetřovatel oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové v těchto dnech ukončil návrhem na podání obžaloby případ podvodu, kterého se měl dopustit 43letý muž z Hradce Králové. Muž jako zaměstnanec jedné zahraniční firmy se sídlem v Hradci Králové v pozici údržbáře využil skutečnosti, že mohl z prostředků společnosti nakupovat bez předchozího schválení náhradní díly a materiál určený pro údržbu a opravu zařízení. Muž kromě potřebných věcí pro firmu také opakovaně objednal a odebral od svého známého spotřební elektroniku a výpočetní techniku. Tyto věci si však ponechal buď pro svoji osobní potřebu, nebo je prodal. Svého známého instruoval, co má na faktury uvádět, tak aby byl zastřen pravdivý význam popisu zboží a faktury tak mohl předkládat na pokladně k proplacení.

Během 10 let způsobil firmě proplacením 58 faktur škodu za cca 872 tisíc korun. Poslední 59. fakturu na částku přesahující 17 tisíc korun již firma neproplatila. Když se podvod odhalil, muž firmu opustil a celou škodu uhradil. Z vyšetřování vyplynulo, že byl nespokojen s výší příjmu a s poměry ve firmě.

Za trestný čin podvod muži hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

25.10.2019, 13.30

