Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod na internetu

J.Hradec – Nemá štěně psa ani své peníze.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu podvodu, který v době od 16. května do 17. května za účelem finančního zisku, vědomě na internetovém portálu bazos.cz pod uživatelským jménem Procházková s konkrétním telefonním číslem nabízel k prodeji štěně křížence amerického stafforda a labradora. Na tento inzerát zareagovala poškozená z obce na Jindřichohradecku, která ve prospěch dvou bankovních účtů zaslala požadovanou částku 5 510 korun. Neznámý pachatel však do dnešního dne dle domluvy štěně křížence nedodal a peníze poškozené zpět rovněž nevrátil.

Svého jednání se neznámý pachatel dopustil i přesto, že byl na území ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a to od dne 12.03.2020 s platností do 17.05.2020. V případě, že bude pachatel vypátrán hrozí mu zvýšená trestní sazba v rozsahu dvou až osmi let!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

26. května 2020

