Podvod na internetu

KLADENSKO – Přišel téměř o šedesát tisíc.

Ve středu 28. srpna 2019 přijali policisté Obvodního oddělení Kladno – Kročehlavy oznámení od pětačtyřicetiletého muže, že byl pravděpodobně podveden při koupi motocyklu na internetu.

Oznamovatel v minulých dnech reagoval na inzerát na portálu, který zprostředkovává prodej historických vozidel. Zaujal ho motocykl ČZ 150, který nabízel prodejce z Řecka. S tím se domluvil na koupi a následně 20. srpna 2019 zaslal přepravní společnost, která měla doručit motocykl do České republiky, částku 2.250,- Euro. Po zaslání peněz přišlo potvrzení o zahájení dodávky motocyklu s termínem 23. 8. 2019. Zásilka však nedorazila a poté, co oznamovatel společnost urgoval, mu bylo slíbeno, že motocykl dorazí tento týden. Do středy 28. 8. 2019 však sběratel stroj neobdržel a přepravní společnost i prodejce přestali s mužem komunikovat.

Případ je prošetřován jako podezření z přečinu podvodu a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vzhledem k nárůstu této trestné činnosti důrazně upozorňujeme občany, aby nereflektovali na podobné nabídky a neposílali finanční prostředky neznámým lidem. Tato trestná činnost se velice složitě objasňuje a peníze, které se dostanou do rukou podvodníků, nezíská poškozený zpět v 99 procentech.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. srpna 2019

