Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod na internetovém portálu

Prachatice – Poškozená přišla opakovaně o několik tisíc korun při nákupu přes internetový bazar. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Dosud neznámí pachatelé nabízeli v první polovině listopadu a začátkem prosince na známém bazarovém portálu na internetu k prodeji herní konzoli Playstation 5. Když poškozené první nákup v listopadu přes internet nevyšel, kdy předem prodejci zaslala za nabízené zboží finanční hotovost, kterého se nedočkala, zkusila štěstí znovu začátkem prosince. Bohužel to dopadlo stejně. Poté, co od ní podvodník obdržel peníze, přestal s ní komunikovat. Důvěřivá žena nemá do dnešního dne ani jednu herní konzoli a peníze zpět jí také nikdo nevrátil, čímž jí vznikla škoda za nejméně 31 000 korun. Další prověřování provádí prachatičtí policisté, kteří po pachatelích pátrají.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

16. prosince 2020

vytisknout e-mailem