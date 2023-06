Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvod na internetovém bazaru jako podle šablony, tentokrát se škodou 503 000 korun.

SEMILSKO - Chraňte si údaje ke své platební kartě i přístup k internetovému bankovnictví!

Počátkem června žena ze Semilska nabídla na bazarovém internetovém portálu k prodeji plovací vestu za 300 korun. Odezva přišla brzy, zájemkyně prodávající oslovila přes zprávu na komunikačním kanálu Whatsapp a následně jí zaslala odkaz, na který měla žena ze Semilska kliknout, aby jí mohla být připsána platba 300 korun. Po odkliknutí se ale dostala na falešné stránky Zásilkovny a tam vyplnila své jméno a číslo své platební karty, to byla její první velká chyba. Vzápětí přišla další zpráva od kupující s dalším odkazem na jakési stránky banky, ve kterém se měla přihlásit do svého internetového bankovnictví, a to také bohužel udělala. Ačkoliv se ani do svého internetového bankovnictví nakonec nedostala, protože byly stránky podvržené, kupující jí potvrdila, že je vše v pořádku, a ona se s tímto sdělením spokojila. Následující den jí z jejího účtu a bez jejího vědomí odešly dvě menší platby. Na to zareagovala zablokováním platební karty, jenže podvodníci v této době znali i přístupové údaje k jejímu účtu a během dalšího dne jí z účtu vybrali celkem 503 000 korun.

Opakujeme proto znovu. Nikdy nikomu v žádném případě nesdělujte přístupové údaje k internetovému bankovnictví ani k platební kartě a nikdy tyto údaje nevypisujte do pochybných formulářů, které přijdou od člověka, kterého vůbec neznáte. NIKDY.

To je jediná rada, kterou od nás můžete dostat, a pokud se jí budete řídit, ochráníte si tím svůj bankovní účet i své duševní zdraví.

16. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

