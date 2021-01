Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvod na dávkách

NÁCHODSKO - Žena způsobila republice škodu za desetitisíce.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Náchod na konci loňského roku obvinil 34letou ženu z trestného činu podvod. Žena jako příjemkyně dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení nesplnila oznamovací povinnost a zatajila, že její druh byl jako společně posuzovaná osoba v pracovním poměru. Přesto, že věděla, že příjmy svého druha má hlásit úřadu práce do osmi dnů, tak neučinila. Během dvou let ji bylo neoprávněně vyplaceno téměř 190 tisíc korun. Žena se dopouštěla trestné činnosti, ačkoliv byla v dvouleté podmínce za předchozí trestný čin ohrožování výchovy dítěte.

Za trestný čin podvod ženě hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

21.1.2021, 9.00





