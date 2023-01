Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod kryptoměny

Písek - Poškozený umožnil pachateli na dálku přístup do svého počítače.

Policisté z obvodního oddělení v Písku přijali oznámení o internetovém podvodu, kdy poškozeným je muž, kterého kontaktoval pachatel, který se vydával za zaměstnance kryptoměnové společnosti. Několikrát mu telefonoval z různých telefonních čísel a navedl ho k instalaci aplikace AnyDesk do jeho počítače. Důvodem byl převod finačních prostředků, které měl poškozený údajně ve své kryptoměnové peněžence. Poté pachatel poškozeného navedl, aby se přihlásil do svého internetového bankovnictví. Poškozený to bohužel udělal a pachateli tak otevřel cestu ke svým penězům, o které vzápětí přišel, protože je pachatel převedl ve prospěch svého účtu. Jednalo se o více než 300 000 korun. Policisté po pachateli trestného činu podvodu pátrají. Zároveň opětovně varují, aby lidé neumožnovali cizím osobám přístup na dálku do svých elektronických zařízení a v žádném případě pak nikam nevyplňovali údaje do svého internetového bankovnictví (viz leták).

