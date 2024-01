Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod a poškození věřitele

Prachatice – Prachatičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili hned dva muže, kteří míří k soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili usnesením trestní stíhání 24letého muže z Prachaticka, jako obviněného ze zločinu podvodu a z přečinu poškození věřitele, spáchaných formou spolupachatelství, a dále z přečinu poškození věřitele obvinili také 42letého muže z Prachaticka.

Mladší z obviněných v době od května 2021 do ledna 2023 s vědomím existence proti němu nařízených exekucí a dalších svých četných dluhů, které není schopen hradit a rovněž s vědomím toho, že v té době neměl dostatek finančních prostředků na splnění závazků, které v té době uzavíral v rámci svého podnikání a navíc část svého majetku skrýval, sjednal, se záměrem získat neoprávněný prospěch v rámci svého podnikání, obchodní dohody, kterými objednal a odebral různé zboží či služby, na které si pak nechal od obchodních partnerů vystavovat faktury, které však do termínu splatnosti neuhradil.

Obviněný, v úmyslu zatajit svůj majetek, požádal druhého obviněného, aby mu založil bankovní účet. Ten tak učinil, i když věděl o jeho exekucích. Takto účelně založený účet pak 24letý muž začal používat jako svůj vlastní. Nechával si tam posílat mzdu a finanční prostředky, získané v rámci své podnikatelské činnosti.

Oba obvinění tak společně záměrně snížili hodnotu majetku, kterou by bylo možné dosáhnout alespoň částečného uspokojení pohledávek věřitelů, čímž jim způsobili škodu ve výši nejméně 1 230 000 korun, za což mladšímu z obviněných hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na osm let a staršímu obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

18. ledna 2024

vytisknout e-mailem