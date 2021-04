Podvod a neoprávněné podnikání se škodou 150 milionů Kč

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obvinili dne 6. dubna 2021 dvě osoby ze zvlášť závažného zločinu podvodu a zločinu neoprávněného podnikání.

Trestná činnost dle závěrů policistů NCOZ měla spočívat v tom, že obviněné osoby v rozmezí let 2011 až 2017 měly převážně na území České republiky vybírat bez potřebného oprávnění od svých investorů finanční prostředky pod příslibem vysokého zhodnocení, ale vložené finanční prostředky ve skutečnosti neinvestovaly a využívaly je pro svoji vlastní potřebu, zčásti pak pro úhradu provizí společníkům a pro udržení chodu společnosti.



Tímto jednáním měly obviněné osoby způsobit 2354 klientům škodu přesahující 150 milionů Kč.



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Brno.



V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let. Trestní stíhání obou osob probíhá na svobodě.



Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.





15. dubna 2021

