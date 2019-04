Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod

České Budějovice - Mladá žena pobírala rodičovské dávky, ačkoli již neměla dítě ve své péči.

Méně obvyklý případ podvodného chování v rámci rodičovského příspěvku vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality.

Dle zjištěných skutečností je důvodně podezřelá 32 letá žena, která měla po tři měsíce přelomu roku 2017 – 2018 neoprávněně pobírat uvedenou dávku na nezletilé dítě, ačkoli ji bylo odebráno do dětského centra. Žena však skutečnost o změně na úřad práce neohlásila, přestože jí to ukládá zákon o sociálních dávkách. Zde je uvedeno, že jakákoli změna se musí ohlásit do osmi dnů.

V úterý byla mladá žena zadržena na základě předchozího souhlasu se zadržením vydaného státním zastupitelstvím, na služebně si poté převzala usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu Podvod. Její stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

17. dubna 2019

vytisknout e-mailem