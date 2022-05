Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod

České Budějovice – Muž chtěl investovat do kryptoměny, přišel však o 145 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116)

Českobudějovičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Dosud neznámý pachatel, pod legendou investování do kryptoměny, přiměl poškozeného k instalaci aplikace AnyDesk, čímž získal přístup do jeho počítačového systému, načež následně poškozeného požádal o přístup do jeho internetového bankovnictví, což poškozený dobrovolně učinil. Poté pachatel požádal peněžní ústav o poskytnutí úvěru, kdy poškozený tuto transakci potvrdil. Následně podezřelý v internetovém bankovnictví, které má poškozený svázané i se svým spořícím bankovním účtem, učinil několik neoprávněných transakcí. Poškozený posléze zjistil, že k žádné investici nedošlo, naopak že přišel o nejméně 145 000 korun.

Obdobné podvodné jednání řeší i lišovští policisté. Zde byla podvedena žena, která nabízela zboží na známém internetovém bazarovém portálu, té přes WhatsApp zaslal podezřelý odkaz na známou přepravní společnosti, do kterého vložila přihlašovací údaje ke svému bankovnímu účtu. Přes ten následně pachatel provedl dvě platební transakce, čímž poškozenou připravil o více jak 80 000 korun.

Důležité je být obezřetní a řídit se několika pravidly:

- nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn- nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.

- nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám

- před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.

- v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)

Podobná pravidla platí i při prodeji přes bazarové portály:

- buďte velmi obezřetní a nikdy nesdělujte třetím osobám přihlašovací údaje k vašim bankovním účtům, anebo údaje k platebním kartám, může se vám stát, že se na váš inzerát přihlásí jakýsi zájemce o koupi a zprvopočátku vše vypadá jako standardní průběh obchodu,

- když však dojde na placení zboží, podvodný zájemce nabídne poslání peněz na účet skrz platební bránu známých společností a zašle Vám odkaz na internetové stránky společnosti, které jsou nerozeznatelné od těch opravdových,

- rozdíl je v tom, že tyto stránky nebyly vytvořeny firmami, za které se vydávají, ale právě těmito podvodníky. Všechny údaje o platební kartě, které podávající vyplní, jdou tak přímo k podvodníkům a ti pak vytvoří v mobilní aplikaci kopii platební karty, se kterou začnou okamžitě vybírat Vaše peníze

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

1.května 2022

