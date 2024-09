Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod

Strakonice – Podvodných zpráv přibývá.

Podvodným jednáním přiměl neznámý pachatel vydávající se za společnost Amber Invest ženu k poskytnutí osobních údajů a přístupových hesel k bankovnímu účtu. Ženu kontaktoval prostřednictvím aplikace WhatsUpp, kdy uvedl, že byly zajištěny peněžní prostředky, které jí byly v roce 2020 zcizeny při podvodném nákupu virtuálních měn. Tímto ale komunikace nekončila. Aby mohly být úspěšně zajištěné peněžní prostředky vráceny, musí poškozená poskytnout oboustranné fotografie svého občanského a řidičského průkazu, přístup do bankovního účtu a instalovat si do svého mobilního telefonu aplikaci pro vzdálený přístup ANYDESK. Překvapenou ženu představa vrácení peněz zřejmě natolik zaslepila, že legendě uvěřila a všechny požadavky neznámé osoby splnila.

Na základě takto získaných fotografií osobních dokladů, dálkového přístupu do mobilního telefonu, včetně přístupu do internetového bankovnictví pachatel opakovaně požádal banku o poskytnutí bankovního úvěru ve výši několik desítek tisíc korun. Banka ale úvěry neposkytla a tak pachatel z jejího bankovního účtu odčerpal alespoň částku do deseti tisíc korun.

Pachatelé jsou vynalézaví a zkouší stále nové triky, jak okrást své oběti a lehce přijít k penězům. Policisté opětovně upozorňují na případy podvodů a varují všechny občany, aby byli obezřetní, jednali s chladnou hlavou a osobní údaje nikomu neposkytovali.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

26. září 2024

