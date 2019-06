Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvedla více jak stovku rodičů

SEMILSKO - Na internetu nabízela výbavu pro miminka a dětské hračky.

Semilští kriminalisté usvědčili 26letou ženu z Jičínska z toho, že na internetu více jak rok podvodně nabízela rodičům ke koupi výbavu pro miminka a dětské hračky. Na bazarových portálech vystupovala pod různými identitami, které často měnila. Tímto způsobem se jí podařilo napálit více jak stovku lidí, kteří o její zboží projevili zájem.

Její obchodní strategií bylo prodávat za rozumnou cenu, na kterou každý uslyší. Když se jí zájemci ozvali, tlačila je do toho, aby jí peníze odesílali předem na její účet a také pokud možno obratem. Namluvila jim, že zboží odešle ihned, co peníze obdrží. Mezi poškozenými jsou přirozeně především maminky, ale figuruje mezi nimi i několik tatínků, kteří chtěli pro své miminko něco zakoupit. Často se stávalo, že jednu věc "prodala" více zájemcům. Zákazníci platili předem, ale na balík čekali marně. Na jejich urgence nereagovala. Zboží, které nabízela, ve skutečnosti ani neměla. Fotografie nabízeného zboží si totiž stahovala z internetu. Dokázala k nim ale vždy dovyprávět nějaký docela uvěřitelný příběh. Například zcela nový nepoužitý kočárek nabízela údajně proto, že ho vyhrála v tombole.

O ženu z Jičínska se v loňském roce začali zajímat semilští kriminalisté potom, co podvedla několik místních maminek. Kriminalisté nakonec zadokumentovali výpovědi 120 poškozených lidí z celé republiky a domnívají se, že to zdaleka nejsou všichni, kteří jí zaplatili a své zboží nedostali. Ze spisové dokumentace vyplynulo, že jim způsobila škodu ve výši 78 900 korun. Za to jí nyní hrozí pětiletý trest odnětí svobody.

V této souvislosti varujeme všechny kupující, kteří využívají internetovou inzerci, aby neprověřeným soukromým osobám neposílali za zboží peníze předem na jejich bankovní účet, ale domluvili se s nimi raději na zaslání zboží prostřednictvím České pošty na dobírku. Je to mnohem bezpečnější , než platit za něco, co vidíte jen na fotografii. Pokud otevřete doručený balík ještě na přepážce před očima pracovnice České pošty a zjistíte, že neobsahuje to, na čem jste se s prodejcem domluvili, pracovnice poštovní pobočky mu peníze neodešle, ale přivolá policisty, kteří peníze zajistí pro účely trestního řízení. Po zadokumentování potřebných podkladů a prokázání podvodného jednání ze strany prodejce, vám je potom policisté vrátí. Dalším možným řešením je, domluvit se s prodávajícím na osobním odběru. V takovém případě samozřejmě musíte sami zvážit, zda je pro vás nákup ještě výhodný i po přičtení nákladů spojených s cestou za prodejcem.

26. 6. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem