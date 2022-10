Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvedl více než 200 lidí

KRAJ: S riziky v on-line prostředí se setkávají už i mladší školáci.

Kriminalistům z Oddělení kybernetické kriminality se po několikaměsíční intenzivní práci podařilo dotáhnout do úspěšného konce případ podvodníka, který svou aktivitou na internetových bazarech způsobil škodu téměř 200 lidem. Dvaadvacetiletý muž zveřejňoval pod různými falešnými identitami nabídky na inzertních portálech – nejčastěji nabízel mobilní telefony, chytré hodinky, herní konzole a další elektroniku. Nakupující přiměl, aby peníze poslali předem na různé bankovní účty, po čemž přestal se zájemci komunikovat a zboží nikdy nedodal. Poškození se začali obracet na policii a kriminalisté nakonec sloučili všechny spisy na jihomoravském Oddělení kybernetické kriminality. Dalším rozpracováním kriminalisté zjistili, že bankovní účty, kam poškození peníze za objednané zboží posílali, patří lidem, od kterých si je za úplatu „pronajímal“ a kteří peníze zaslané poškozenými na účet převáděli na bitcoiny a převáděli do virtuální peněženky pachatele. Tito tzv. bílí koně naletěli podvodníkovi na nabídku „brigády,“ která spočívala právě v převodu došlých peněz na jejich vlastní účet a následný převod financí na virtuální měnu. Koncem září vyšetřovatel obvinil dvaadvacetiletého muže ze zločinu podvodu, za který mu v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Stíhaný je vazebně, kriminalisté u něj kromě mobilního telefonu zajistili i tři vozidla. Škoda způsobená poškozeným přesahuje 1 500 000,- Kč. Mladík byl za obdobnou trestnou činnosti už v roce 2021 odsouzen v jiném kraji.

mjr. Petra Ledabylová, 24.10.2022

Prevence nebezpečí v on-line prostoru pro nejmenší

Kyber omalovánky "S problematikou sextingu, vydírání a kyberšikany se bohužel setkávají stále mladší děti, někdy už v nižších ročnících 1. stupně základních škol. Pro tuto věkovou kategorii dosud nebyl ze strany policie zpracován preventivní materiál, proto jsme za finanční podpory Magistrátu města Brna ve výši 88 000,- Kč vytvořili společně s profesionální grafičkou MgA. Jitkou Rufferovou omalovánky s rizikovými situacemi a jejich správnými řešeními. Malí školáci i pedagogové/rodiče v celém Jihomoravském kraji budou za podpory policejních preventistů s dětmi nad výtvarnou aktivitou probírat, s jakými nebezpečími v on-line prostoru se mohou setkat a jak nejlépe reagovat, aby se nestali obětí protiprávního jednání." uvádí preventistka por. Mgr. Zdeňka Procházková.

vytisknout e-mailem