Podvedený přišel o miliony

Prachatice – S investováním do kryptoměny mu bohužel pomáhal podvodník. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu podvodu, ze kterého je podezřelý dosud neznámý pachatel, kterýe v únoru 2024 uvedl v omyl 36letého muže, jež se rozhodl investovat do nákupu kryptoměn. Na známé sociální síti vyplnil poškozený kontaktní údaje na stránce, nabízející pomoc při obchodování s touto virtuální měnou. Následně ho telefonicky přes WhatsApp kontaktoval muž, hovořící česky s přízvukem, který poškozenému nabídl pomoc s investicemi, s čímž muž souhlasil. Podle jeho instrukcí si pak zřídil kryptoměnovou peněženku. V rámci investic do kryptoměn poté zasílal bankovními převody částky do zahraničí a také uskutečňoval převody kryptoměny na předem určené bitcoinové adresy. Podvodné jednání neznámého pachatele spočívalo v tom, že poškozený ve své nově zřízené virtuální peněžence sice viděl příchozí transakce kryptoměn, jednalo se však o falešný token, tvářící se jako oficiální kryptoměna. Z poškozeného pachatel dále vylákal nemalé finanční prostředky na kurýrní službu, kterou ho ujišťoval, že mu jejím prostřednictvím budou zhodnocené peníze dodány. Poškozený na transakce použil nejenom svoje finanční úspory, ale sjednal si i úvěry u bank a vypůjčil si na to i od známého. Podvodným jednáním mu byla způsobena škoda za téměř 4 000 000 korun.

Pozor na falešné reklamy s kryptoměnou! Na stránku podvodníků se uživatel dostane hned, jak klikne na reklamu. Uživatel se zde zpravidla dočte částečně zavádějící informace o investicích do bitcoinu. Bohužel neznalý investor jen stěží odhalí, že se jedná o dezinformace. Pro zvýšení důvěryhodnosti používají stránky fingované fotografie z médií či fiktivních rozhovorů různých osobností.

Důležité je být obezřetní a řídit se několika pravidly:

- nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky k nákupům kryptoměn

- nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.

- nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám

- před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.

- v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

26. července 2024

