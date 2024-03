Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvedený potřetí během roku

MOSTECKO - Přišel o 200 tisíc korun.

Policisté velmi často informují o velké obezřetnosti v souvislosti s rozsáhlými podvody, které jsou páchané ve virtuálním prostředí. O nekalých praktikách se můžou lidé dočíst i v aplikacích internetového bankovnictví, kde banky apelují na své klienty. Tomuto tématu byla věnována i nejedna mediální preventivní kampaň. Jedním z odstrašujících případů může být podvod, kterým se aktuálně zabývají mostečtí kriminalisté.

Minulý týden přijali policisté oznámení od muže, který se již potřetí během posledního roku stal obětí nekalého jednání neznámé osoby. Poškozený si tak evidentně poučení z předešlých podvodů nevzal. Letošního února ho telefonicky oslovila jistá žena, která se představila pod smyšleným jménem. Ta muži sdělila, že pro něj má 40 tisíc dolarů, podle kurzu prý necelý milion korun českých. Zájemce o peníze udělal několik zásadních chyb, které ho stály dost peněz. Jednou z nich byla ta, že z došlých emailů nainstaloval do svého počítače škodlivý software, který umožnil pachateli bez omezení ovládat jeho počítač. Další zásadní chybou bylo to, že ženě zcela nepochopitelně sdělil přístupové údaje k bankovnímu účtu. Volající osoba ujistila poškozeného, že slíbené peníze se připíšou na jeho účet během několika desítek minut. Bylo ale potřeba ještě potvrdit přijatá upozornění, která přišla na mobil majitele účtu. Kombinaci čísel a písmen spojených v aktivní odkaz natěšený muž ochotně schválil. Tím tak vše dovršil a k dokonání podvodu už nic nebránilo. Hovor skončil a světe div se, oklamaný se již do internetového bankovnictví přihlásit nemohl. Vše nechal ladem až do doby, než se ocitl před bankomatem. Tam mu kupodivu zůstaly oči pro pláč, protože jeho účet byl vyluxovaný do poslední koruny. Důvěřivec při třetím podvodu na jeho osobu přišel o téměř 200 tisíc korun. Podvody skrze vzdálenou plochu.jpg

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků. Ať už se jedná o pochybné reklamní inzerce, které slibují nereálné zvýhodnění naspořených finančních prostředků nebo jiné pobídky ke snadnému zisku peněz. Dbejte zvýšené opatrnosti na cizí telefonáty, nikdy nikomu nedávejte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, neinstalujte si do svých počítačů program Anydesk – vzdálený přístup k počítači, ani žádný jiný obdobný program. Cílem útočníků je oklamat osobu, pod různými legendami. Ať už to jsou investice, napadené bankovní účty nebo osoba vydávající se za amerického vojáka na misi. Záměr je vždy stejný, a to obrat oběť o peníze. Více informací „jak se nestát obětí podvodníků“ naleznete v tomto odkaze.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

5. března 2024

