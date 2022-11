Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvedení přátelé

MOSTECKO - Oškubala je o 17 tisíc.

Mostečtí kriminalisté objasnili ve spolupráci s litvínovskými policisty veřejnosti známý druh podvodu. Žena ve věku 30 let měla od poloviny loňského roku zaregistrovaný profil propojený s účtem elektronické peněženky. Na internetové bráně jisté společnosti zadávala do systému telefonní čísla poškozených osob včetně finančních částek. Tyto peníze byly poté strženy z vyúčtování operátorů mobilních telefonních služeb podvedených lidí. Před transakcí měla žena vylákat od majitelů účastnických čísel sdělení obsahu přijaté SMS zprávy, která obsahovala ověřovací údaje. K tomu vědomě uváděla smyšlené důvody. Po získání autorizačního kódu zrealizovala svůj plán a do její virtuální peněženky přistála již předem zadaná částka. Zarážející na tom je, že Litvínovanka tímto způsobem měla podvést členy rodiny, ale i okruh přátel. Během několika měsíců získala peníze od patnácti poškozených. Přestože podvodně získaná jednotlivá částka byla vždy v řádech několika stovek, celková škoda vystoupala na téměř 17 tisíc korun. Všechny obdržené platby převedla autorka myšlenky na svůj běžný bankovní účet a peníze použila pro svoji potřebu. Policisté ze získaných důkazů zjistili, že plán ženy není úplně dokonalý. Od mosteckého vyšetřovatele si proto převzala sdělení obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. Bude-li u soudu uznána vinnou, hrozí Litvínovance až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. listopadu 2022

vytisknout e-mailem