Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvedená žena je bez psa i bez peněz

HODONÍNSKO: Psa chtěla z Ukrajiny a peníze poslala na účet do Kamerunu.

Šestatřicetiletá žena si chtěla koupit štěně psa Shih-tzu. Zaujal ji inzerát na webovém portálu a ihned vše začala řešit. Pejsek se měl nacházet v Kroměříži a cena byla dohodou. Vyplnila a odeslala přiložený formulář a potom se k ní dostaly další informace. Pejsek se měl nakonec nacházet na Ukrajině a celková cena i za dopravu do místa jejího bydliště byla pětašedesát tisíc korun. Natěšená chovatelka přesto odeslala peníze, i když se uvedený účet nacházel u banky v Kamerunu a samotný formulář působil prapodivně (jednalo se o text přeložený překladačem se spoustou chybných slovních obratů). Po odeslání požadované sumy se jí ozvala údajná přepravní agentura a začali po ní požadovat další peníze. Prý nastaly komplikace. S pejskem se nachází v Rumunsku a čeká je cesta do Slovinska. Požadovali dalších dvaatřicet tisíc na letenku a připojištění. Žena naštěstí už žádné peníze nikam neposlala a vše oznámila na policii. Případem se nyní zabýváme a po pachateli pátráme. Podle trestního zákoníku mu hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let. Zároveň však před podobnými transakcemi občany varujeme. Buďte opatrní a na podobné inzeráty nereagujte.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 19. července 2019

vytisknout e-mailem