Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podplatit policisty se muži nepodařilo

JABLONEC NAD NISOU – Mladého muže policisté přistihli při řízení vozidla pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení. Navíc chtěl celou situaci vyřešit tím, že policistům nabídl úplatek.

Ke konci loňského roku vrchní inspektor z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 25letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů podplácení, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých se dopustil loni 26. listopadu.

Tehdy v noci krátce po půl druhé hodině v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská řídil motorové vozidlo Mercedes Benz Citan a byl zastaven policejní hlídkou z Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době Okresním soudem v Semilech vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna roku 2024. Navíc provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,33 promile.

Řidič si zřejmě moc dobře v tu chvíli uvědomil, co bude následovat, a rozhodl se situaci řešit po svém. Na místě při probíhající kontrole se totiž snažil oba policista podplatit a to tak, že každému nabízel částku 25.000,- Kč s přeposláním peněz na účet za to, že na událost zapomenou a nechají ho jít. Tímto jednáním si samozřejmě značně přitížil a byl policejní hlídkou, která jej následně zadržela, upozorněn na to, že se dopustil dalšího trestného činu.

Po provedených úkonech byl obviněný propuštěn ze zadržení na svobodu a za spáchání uvedených trestných činů mu nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na šest let.





25. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

