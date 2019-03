Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Podpis Harmonogramu o mezinárodní spolupráci

PARDUBICKÝ KRAJ - Představitelé krajských ředitelství policie Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje podepsali dohodu o spolupráci s polskou policií.

Hotel Vista na Dolní Moravě v Pardubickém kraji se v pondělí 18. března 2019 stal zázemím pro podpis Harmonogramu spolupráce mezi několika krajskými ředitelstvími Policie ČR (dále jen KŘP) a Krajským ředitelstvím policie ve Wroclawi. Jedná se o krajská ředitelství policie v Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém a Olomouckém kraji – tzn. o ředitelství, která mají s Polskou republikou společnou hranici. Harmonogram je vypracován s ohledem na oboustranný prospěch plynoucí z policejní spolupráce. Opírá se o Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou ve spolupráci o potírání kriminality, ochraně veřejného pořádku a spolupráci v příhraničních oblastech ze dne 2. srpna 2007.

Pořadatelem a organizátorem setkání bylo KŘP Pardubického kraje v čele s jeho náměstkem pro vnější službu plk. Petrem SEHNOUTKOU. Ten zúčastněné přivítal a pod jeho taktovkou se uskutečnila jak formální tak neformální jednání. Plukovník Sehnoutka na uvítanou svým protějškům řekl: „Rád bych vás přivítal zde, na Dolní Moravě, v regionu, který doznává v posledních letech značný rozmach turismu. Toto místo jsme vybrali úmyslně z praktických důvodů, abychom vám mohli ukázat nejen jeho krásu, ale abychom se zde setkali a pohovořili i se společnou hlídkou policistů České republiky a Polska.“ Plk. Sehnoutka zmínil i nedávno otevřenou služebnu Policie ČR na Dolní Moravě. Královéhradeckou policii zastupoval a Harmonogram podepisoval krajský ředitel plk. David FULKA, za libereckou policii to byl krajský ředitel plk. Vladislav HUSÁK, za policii v Olomouckém kraji se akce účastnil plk. Petr TOMÁNEK a za zahraničního partnera brig. gen. Tomasz TRAWINSKI – krajský ředitel z Wroclawi.

Po zhlédnutí prezentace policistů z oddělení mezinárodních vztahů kpt. Barbary WEBEROVÉ a kpt. Karla SKÁLY o Pardubickém kraji i kriminalitě v uvedeném regionu se všichni jednomyslně shodli, že tyto mezinárodní spolupráce jsou potřebné, přínosné a velice žádané. Krajský ředitel policie ve Wroclawi brig. gen. Tomasz Trawinski uvedl: „Trestná činnost nezná hranice a my všichni se na jejím potírání musíme podílet společnými silami a já jsem velice rád za nastavenou spolupráci.“ Dále dodal, že přivítal i neformální část jednání a byl potěšen, že si může se svými kolegy prohlédnout hezkou část Pardubického kraje sousedící s jeho domovským ředitelstvím v Polsku. Ve stejném duchu hovořil i plk. Husák, který řekl: „Naše krajské ředitelství má s Polskem celkem 130 km společné hranice a my všichni se snažíme dělat maximum, aby spolupráce šla dopředu.“ Zmínil i to, že do budoucna se chystá posílit své oddělení mezinárodních vztahů o dalšího policistu. Plukovník Fulka, královéhradecký krajský ředitel při svém proslovu řekl, že jeho krajské ředitelství má aktuálně za sebou tzv. schengenské evaluace, které mimo jiné zahrnovaly přeshraniční pronásledování a proto si osobně mezinárodní spolupráce nadmíru váží. Kontroloři dle jeho slov kvitovali způsoby komunikace v rámci této spolupráce. Plk. Fulka zmínil i preventivní projekty, na kterých v rámci spolupráce s polskou policií spolupracují. Plukovník Tománek z Olomouckého kraje uvedl, že jejich krajské ředitelství je nejmladším členem této skupiny a nachází se nejvíce na východě. Přítomné seznámil s tím, že kromě ředitelství ve Wroclawi významně spolupracují s policií v Opoli. Zároveň potvrdil slova polského krajského ředitele, že kriminalita nezná hranice.

Po vystoupení všech zúčastněných představitelů jednotlivých krajských ředitelství si vzal závěrečné slovo opět plukovník Petr Sehnoutka jakožto hostitel a všem ještě jednou poděkoval za přípravu a účast na tomto velice přínosném setkání. Následně všechny pozval na neformální část jednání, na kterém se probíraly například otázky počtu policistů a nábory, finanční podmínky pro policisty v České republice a v Polsku, možnosti kariérních postupů v obou zemích nebo například rozdíly v nárocích na výsluhové nároky policistů. Zmíněny byly i preventivní projekty realizované všemi zúčastněnými stranami.

19. březen 2019

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

