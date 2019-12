Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podpálil kůlnu i se spícím bezdomovcem

JABLONEC NAD NISOU – Muž ze žárlivosti zapálil přístřešek, ve kterém spal muž bez domova.

Vrchním komisařem z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Libereckého kraje bylo zahájeno trestní stíhání 38letého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu, kterého se dopustil v odpoledních hodinách 22. listopadu letošního roku tak, že v Jablonci nad Nisou na pozemku u domu v ulici Želivského úmyslně polil hořlavinou interiér dřevěné kůlny s úmyslem usmrtit uvnitř spícího podnapilého 31letého muže bez domova. Motivem obviněného byla žárlivost. Svědci, kteří zaregistrovali požár, spícího muže vzbudili, z přístřešku jej včas vyvedli a poté společně přístřešek uhasili. Poškozený neutrpěl žádné zranění a po uhašení požáru celou věc oznámil policistům na Obvodním oddělení Jablonec nad Nisou – Mšeno.

Na základě provedeného šetření byl na místě zadržen podezřelý 38letý muž a tento byl umístěn do policejní cely. Po zahájení trestního stíhání proti obviněnému a po provedení nezbytných úkonů trestního řízení byl státnímu zástupci podán podnět k návrhu na vzetí muže do vazby, návrhu státního zástupce následně soudce vyhověl a na obviněného uvalil vazbu. Za spáchaný trestný čin hrozí muži trest odnětí svobody až na 18 let.



18. 12. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

vytisknout e-mailem