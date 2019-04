Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podpálil dveře bytu

CHOMUTOVSKO - Ohrozil několik lidí; Prodával pervitin.

Chomutovští policisté vyšetřují závažný čin, který je podle všeho vyvrcholením sporů mezi bývalými partnery. V neděli po 22. hodině přijali policisté oznámení o požáru v jednom jirkovském domě. Hořely bytové dveře. Během prvotního šetření kriminalisté zjistili, že požár byl způsoben úmyslně. V souvislosti s tím zadrželi podezřelého. Jak vyšlo najevo, muž si tak chtěl zřejmě řešit spor se svojí bývalou partnerkou. Několik dní před požárem měl totiž do bytu pomocí shodného klíče vniknout a nechtěl byt opustit. To samé se také mělo stát zhruba hodinu před tím, než bytové dveře polil hořlavou látkou a zapálil je. Z místa potom utekl. Policisté po něm usilovně pátrali, druhý den odpoledne se jim podařilo ho dopadnout. Policejní vyšetřovatel mu na základě důkazů sdělil obvinění ze spáchání trestných činu obecného ohrožení a porušování domovní svobody. Podle policejního protokolu měl muž svým jednáním navíc ohrozit i další lidi z domu. Vzhledem k závažnosti činu policisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce i soudce byli s policisty zajedno a 31letý muž tak skončil ve vazební věznici. V případě uznání viny mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Více než 120 krát někomu prodal drogu

V rukou policistů skončil 33letý Chomutovan. Ti ho viní z distribuce drog. Podle kriminalistů od roku 2017 do konce letošního března prodal nejméně 120 krát několika osobám pervitin. Koncem března spadla klec. Policisté muže zadrželi a v jeho bydlišti provedli domovní prohlídku. Během zadržení u něj našli několik tzv. psaníček. Na domovní prohlídce se spolu s policisty podílela služební fena Ilma, která tam „vyčuchala“ marihuanu. Fenka Ilma pracuje pro Policii ČR čtyři roky a má speciální výcvik na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

Na základě shromážděných důkazů policejní vyšetřovatelka muže obvinila ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Zároveň podala státnímu zástupci podnět k návrhu na uvalení vazby. Ten byl z jeho strany a také soudcem akceptován. Muž tedy skončil ve vazební věznici. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckéhop kraje

18. dubna 2019

