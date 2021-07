Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podnapilý muž vyhrožoval kolemjdoucím

HRADECKO – Pro muže si přišli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení.

V pondělí 19. července 2021 zpestřil večer svým spoluobčanům v Třebechovicích pod Orebem padesátiletý muž, když na ně měl namířit střelnou zbraň a hrozit jim. Dost pravděpodobným důvodem takového chování mohla být skutečnost, že muž byl výrazně ovlivněn alkoholem. To prokázala policisty při zákroku provedená dechová zkouška, která ukázala 1,8 promile alkoholu v dechu.

Oznamovatel zavolal na linku 158 krátce před půl devátou večerní, že se na ulici pohybuje opilý muž, který má mít u sebe střelnou zbraň a vykřikovat výhružky. Do akce okamžitě vyrazilo hned několik policejních jednotek. Na uvedené adrese se však již nikdo nevyskytoval, proto se okamžitě rozeběhlo pátrání. Zanedlouho muži zákona ustanovili osobu, která odpovídala popisu. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení muže za pomocí donucovacích prostředků vzápětí zadrželi v místě jeho bydliště. Při bližším ohledání jeho domu našli nejen zbraň, ale navíc i pěstírnu marihuany.

Policisté podnapilého muže eskortovali do policejní cely, po vyšetření ve fakultní nemocnici ho následně opět navrátili do policejní cely. Kriminalisté zahájili šetření pro přečin nebezpečné vyhrožování a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Pachateli takového činu v případě potvrzení viny hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Mgr. Lucie Konečná

21.7.2021, 13:00hod.

