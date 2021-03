Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podnapilý muž kradl pivo

MOSTECKO - V dechu měl 3,5 promile a odcizil láhve a plechovky s pivem, prý si na nic nepamatuje.

V policejní cele skončil po krádeži 32letý muž z Mostu. Ten byl v podvečerním čase v jednom mosteckém supermarketu, kde si v oddělení s nápoji měl vzít přepravku s 20 lahvemi piva a balení s šesti plechovkami stejného moku. Lup nezaplatil a ani ho nijak neskrýval. Vyšel s ním vstupem do prodejny a následně zamířil k východu. Krádež byla odhalena pracovníky tamní ostrahy a ti podezřelého zadrželi a následně předali přivolané policii. Muž jevil známky požití alkoholu a policisté u něj provedli dechovou zkoušku. V dechu měl 3,5 promile alkoholu. Vyšetřovatel mostecké policie nyní muže obvinil z trestného činu krádeže. Za krádež byl již v minulosti odsouzen k nepodmíněnému trestu, který vykonal v roce 2019. Muž uvedl, že ten den notně popíjel a to, že by kradl, si vůbec nepamatuje. Obviněný je stíhán na svobodě.

V tašce skončily holicí strojky a parfémy, ty lapka odnesl bez zaplacení

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 27letého muže z Mostu. Dle policistů, kteří dva případy krádeže objasnili, měl muž v jedné mostecké drogérii z regálu odebrat holicí strojky v hodnotě 1 399 korun, které si ukryl pod oděv a za zboží nezaplatil. Do prodejny zavítal o pět dnů později a stejně jako v prvním případě nakupoval za pět prstů. Do tašky si měl ukrýt šest holicích strojků a k tomu přibral i tři parfémy, vše v hodnotě 4 460 korun. V posledních třech letech byl již za obdobný čin odsouzen a trest vykonal v roce 2019. Obviněný je stíhán na svobodě. Odcizené zboží nebylo zajištěno.

Most 19. března 2021

nprap. Ludmila Světláková

