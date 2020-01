Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podnapilí cizinci chtěli pokračovat v požívání alkoholu

TACHOV – Obsluha prodejny jim však alkohol neprodala. To vyústilo v incident, při kterém došlo ke slovnímu i fyzickému napadání několika osob i hlídky městských strážníků.

Minulý týden ve čtvrtek, tj. 2. ledna letošního roku, krátce po 18:00 hod. přijali tachovští policisté oznámení o napadení mezi několika osobami v blízkosti jedné večerky, kdy na místě zakročující hlídka městské policie žádá o asistenci. Tachovští policisté proto vyjeli na místo, kde zjistili, že se nachází dva cizinci ve věku 32 a 31 let, kteří jsou agresivní a chtějí napadat další přítomné osoby. Celý incident vznikl proto, že obsluha prodejny již odmítla prodat mladšímu z mužů alkohol, neboť ten byl již značně podnapilý. Následně došlo ke slovnímu napadení a poté i fyzické potyčce mezi dvěma cizinci a dvěma prodavači – nejprve uvnitř prodejny, kde se prodejcům snažil pomoci situaci uklidnit jeden ze zákazníků, poté incident pokračoval před objektem prodejny. Podnapilí cizinci se snažili napadat i další přítomné, kteří celou situaci zaregistrovali a přišli na pomoc s tím, že zúčastněné osoby uklidní. Cizinci jim však při tom vyhrožovali fyzickou likvidací i likvidací celých jejich rodin. Situace se neuklidnila ani po příjezdu městské policie, kdy oba agresoři opětovně slovně napadali zúčastněné osoby. Fyzickou likvidací vyhrožovali i přítomným strážníkům, na které začali fyzicky útočit a snažili se je uhodit. V průběhu incidentu došlo k poranění 18letého mladíka, který se na místě nacházel a na kterého jeden z agresorů zaútočil. Oba poté upadli na zem, kde se mladík poranil o rozbitou skleněnou lahev. Z místa byl následně převezen do nemocnice na ošetření. Agresoři ve vyhrožování fyzickou likvidací pokračovali až do příjezdu tachovských policistů. Z místa byli pak za asistence strážníků eskortováni na tachovské obvodní oddělení, kde nespolupracovali, chovali se arogantně a pokračovali ve slovních útocích na policisty a ve vyhrožování jejich fyzickou likvidací. Při provedených dechových zkouškách oba cizinci nadýchali přes tři promile alkoholu. Jejich slovní útoky pokračovaly i při lékařském vyšetření a směřovaly jak na adresy policistů, tak lékaře a sestry. Oba byli po provedeném lékařském vyšetření eskortováni do policejních cel, kde jim v průběhu dalšího dne sdělil vrchní inspektor podezření z několika přečinů. Konkrétně z přečinu násilí proti úřední osobě, z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, z přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a přečinu výtržnictví. Státní zástupce pak podal návrh na potrestání podezřelých osob a oba podezřelí byli ve 48 hodinové lhůtě od zadržení, tedy 4. ledna letošního roku, předvedeni k Okresnímu soudu v Tachově.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 1. 2020





