Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podnapilého vytáhl z vody

BRNO: Policista ve volnu pomohl zraněnému muži.

Teplé nedělní odpoledne bylo jak stvořené pro procházky u rybníků v Mariánském údolí v Brně. Zahánění žízně v teplém počasí však přehnal třiačtyřicetiletý muž. Při chůzi kolem druhého rybníka směrem k Muchově boudě zavrávoral a spadl z příkrého břehu do vody, odkud se nebyl schopen dostat ven. Vylézt z vody by pro střízlivého člověka nebyl nijak náročný úkol, muž ve vodě měl však tři a půl promile a navíc se při pádu do vody udeřil do hlavy. Naštěstí pro podnapilého místem procházel ve svém volnu frekventant brněnské policejní školy, který správně vyhodnotil situaci, nezaváhal a tonoucího z vody vytáhl. Na břehu jej potom se zraněním hlavy předal přivolaným záchranářům.

nprap. David Chaloupka, 16 září 2019

Související dokumenty záchrana tonoucího.mp3

Velikost souboru:364,0 KB / formát MP3

