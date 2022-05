Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podnapilá žena zaútočila na jinou

STŘÍBRO – Policisté ji proto zajistili a následně převezli do protialkoholní záchytné stanice.

Stříbrští policisté včerejšího dne v podvečerních hodinách přijali oznámení o agresivní ženě, která se domáhala vstupu do vnitřních prostor jednoho objektu a vyvolávala konflikt se skupinou stojících lidí. Následně 36letá agresivní žena fyzicky zaútočila na 19letou mladou ženu, kterou uhodila do horní části těla. Policisté, kteří na místo přijeli, zjistili, že je útočící žena značně podnapilá. Přesto, že se odmítla podrobit dechové zkoušce, převezli ji policisté s ohledem na její stav do protialkoholní záchytné stanice. Případem se policisté i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 5. 2022

