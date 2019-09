Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podivné jízdě předcházelo popíjení vína

NÁCHODSKO – Pokračování podnapilé řidičce překazili svědci, sebrali jí klíčky od vozu.

Odebrat klíčky od vozu museli náhodní svědci 33leté ženě, která si troufla sednout za volant po vypití celé láhve vína a dojet z Náchoda do Jaroměře.

V pátek 13. 9. 2019 v 16:45 vyjížděla policejní hlídka z obvodního oddělení v Jaroměři k události u kruhového objezdu v ulici Na Kameni. Právě v těch místech, zaparkovaná na ostrůvku před kruhovým objezdem, ukončila svou jízdu osobním automobilem Renault Megane 33letá žena z Hronova. Na první pohled drobná jezdecká chyba, který skončila bez jakéhokoli zranění, však nebyla jen pouhá nepozornost či řidičská nezkušenost. Vyšlo totiž najevo, že před svou jízdou z Náchoda do Jaroměře žena popíjela alkohol, kterého přitom zkonzumovala celkem úctyhodné množství. Za volant automobilu, kterým v odpolední špičce sama dojela až na místo, se údajně posadila po vypití přibližně jednoho litru vína. Nebylo se tedy co divit, že tuto spanilou jízdu zakončila najetím do ostrůvku před objezdem. Tam už jí ale svědci nedali příležitost dál v řízení auta pokračovat a od vozidla jí odebrali klíčky.

Přivolaná policejní hlídka u řidičky provedla dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, po níž se na displeji objevila hodnota téměř 3,4 promile alkoholu v dechu. Lustrací v evidencích navíc policisté zjistili, že to nebyl její první vážný prohřešek. Již v minulosti byla žena za obdobný skutek odsouzena hradeckým okresním soudem k dvouletému trestu zákazu řízení všech motorových vozidel a ještě do ledna 2020 jí zbývalo splnit podmínku. Tu nyní ovšem viditelně porušila.

Policisté jí samozřejmě další jízdu zakázali a zahájili s ní úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí vzhledem k předchozímu trestu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, trest peněžitý a trest zákazu činnosti.

por. Mgr. Eva Prachařová

17. 9. 2019 v 14:45

