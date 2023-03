Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podíval se z okna a uviděl na zahradě pobíhat zloděje

BRNO: Hlídky propátraly okolí a mladého lapku brzy našly.

Tísňovou linku kontaktoval v těchto dnech po poledni oznamovatel s tím, že má na svém pozemku zloděje, který se vloupal do zahradního domku s nářadím a právě se snaží utéct. Jednalo se o rodinný dům v městské části Brno Židenice. Na místo vyrazily nejbližší hlídky a pustily se do pátrání po směru útěku zloděje. Do několika minut se policistům podařilo najít mladíka v ulici Krokově, krčil se za stromem a měl u sebe i odcizenou pilku, aku vrtačku a prodlužovací kabel, vše v hodnotě asi pět tisíc korun. Čtyřiadvacetiletý mladík putoval rovnou do policejní cely. I přes poměrně nízký věk se jedná o protřelého zloděje, který byl již několikrát, zejména za majetkovou trestnou činnost, odsouzen. Nyní mu za krádež a porušování domovní svobody hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Andrea Cejnková, 5. března 2023

Související dokumenty Zloděj_0503.mp3

Velikost souboru:909,5 KB / formát MP3

