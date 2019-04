Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podhuštěná pneumatika ho poslala do příkopu

KRAJ – Škoda vznikla na vozidle i dálničním oplocení.

Krátce před pátou hodinou ranní byli dne 16. dubna 2019 přivoláni dálniční policisté k dopravní nehodě nákladního vozidla Mercedes Benz, která se přihodila ve směru jízdy na Prahu, a to zhruba na 55. kilometru. Řidič vozidla si před jízdou zřejmě řádně nezkontroloval stav pneumatik a při předjíždění jiného vozidla se kvůli podhuštění pneumatik a úniku vzduchu z nich auto vrátilo zpět do pravého jízdního pruhu a náhle vybočilo ze své jízdní dráhy a nečekaně vjelo do příkopu. Tam narazilo do oplocení dálnice a vjelo do křovinatého porostu.



Dechová zkouška provedená u řidiče neprokázala přítomnost alkoholu.



Řidiči jsou před jízdou na pozemní komunikaci povinni použít pouze vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a které neohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Kontrola vozidla před jízdou je s ohledem na výše uvedenou citaci platné legislativy samozřejmostí.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

16. dubna 2019

