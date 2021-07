Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podezřelý zjištěn za pár hodin

CHOMUTOVSKO - Vstup do domu pomaloval injekčními stříkačkami; Bourali pod vlivem alkoholu.

Ve středu přijali chomutovští policisté oznámení o poškození fasády a obkladu na jednom z panelových domů na sídlišti Zahradní. Neznámý pachatel tam fixou napsal nápisy a namaloval injekční stříkačky na keramický obklad a fasádu u dvou vstupů do domu.

Policisté provedli šetření a díky místní a osobní znalosti měli za pár hodin jasno o tom, kdo mohl vstupní prostory do domu poškodit. Podezřelého 35letého muže policisté ještě ten den oslovili na sídlišti, kde se pohyboval. K poškození fasády a obložení domu se dotyčný přiznal. Nyní čelí podezření z trestného činu poškození cizí věci, za jehož spáchání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Bourali pod vlivem alkoholu

Jedno společné mají dvě z dopravních nehod, ke kterým došlo na Chomutovsku v posledních dnech. Je to alkohol v krvi řidiče.

Teprve 19letý mladík řídil před několika dny v nočních hodinách ve směru od Vrskmaně na Jirkov osobní vozidlo značky Mazda. Vlivem rychlé jízdy a ovlivnění alkoholem v zatáčce za Vrskmaní vyjel mimo silnici a narazil do stromů. Dechové zkoušky následně ukázaly, že dotyčný měl více než jedno promile alkoholu. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 140 tisíc korun. Řidič vyvázl bez zranění.

O víkendu jel 46letý muž s osobním vozidlem značky Škoda Fabia od Chomutova směrem k restauraci První mlýn. V zatáčce nezvládl řízení, přejel do protisměru a narazil do stromu u silnice. Vozidlo zůstalo po nárazu stát napříč přes vozovku. Řidiče převezla sanitka s lehkým zraněním do nemocnice. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 2,8 promile alkoholu. Policisté zjistili, že muž byl dokonce už dříve odsouzen kvůli řízení pod vlivem alkoholu.

Oba výše zmínění muži si od policistů převzali sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Protože v důsledku ovlivnění alkoholem způsobili dopravní nehodu, hrozí jim u soudu až tříleté odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. července 2021

