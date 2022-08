Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podezřelý ze sobotní loupeže dopaden

CHOMUTOVSKO - Muž byl obviněn a na rozsudek si počká ve vazbě.

Dvě a půl hodiny stačily v sobotu policistům ke zjištění totožnosti, vypátrání a zadržení podezřelého ze spáchání loupeže. Ta se měla odehrát krátce po 17té hodině na pěší stezce vedoucí podél ulice Bezručova v Chomutově. K seniorovi jdoucímu po stezce přistoupil neznámý muž, který ho měl pěstí udeřit do obličeje a poté mu po krátkém přetahování z ruky vytrhnout tašku s věcmi. V ní měl starší muž kromě dokladů, peněženky s několika stovkami v hotovosti nebo klíčů, například také dvoje brýle a mobilní telefon. Poté, co napadeného připravil o tašku, ho měl ještě strčit, až upadl na zem. Kvůli jednání neznámého útočníka musel být senior se zraněním převezen do nemocnice. Po napadení agresor z místa v klidu odešel.

Poté, co policisté obdrželi oznámení o popsané události, pustili se ihned do práce. Také díky osobní znalosti se jim podařilo zjistit totožnost podezřelého muže. Toho po půl osmé večer vypátrali a zadrželi. Vyšetřovatel pak zadrženého 22letého muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Na rozsudek bude obviněný čekat ve vazební věznici, kam ho soud na základě podnětu vyšetřovatele nechal umístit. V případě prokázání viny hrozí mladému muži trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. srpna 2022

