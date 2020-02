Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podezřelý z obtěžování žen v Jirkově byl dopaden

CHOMUTOVSKO - Policisté na případu nadále pracují.

Policistům se díky usilovnému šetření podařilo zjistit, kdo má mít na svědomí několik případů obtěžování dívek a žen v Jirkově z minulých dnů. O těch jsme informovali včera. Od pondělí 10. února do středy 12. února zaevidovali policisté původně pět případů, při nichž neznámý muž ve večerních hodinách přistoupil k ženě či dívce, sáhnul jí přes oděv do blízkosti intimních míst a poté ihned z místa utekl, aniž by došlo k jakémukoliv dalšímu násilnému či agresivnímu jednání z jeho strany. Skutky se staly buď na ulici anebo v panelovém domě, kam za dotyčnou muž vešel. Dnes se na základě zveřejněné výzvy na policii obrátila ještě další žena, kterou měl muž stejným způsobem napadnout ve středu. Celkem tedy vyšlo najevo šest případů obtěžování během tří dnů.

Podezřelého, kterým je mladý muž z Jirkova, dnes policisté ustanovili a následně i ve spolupráci s jirkovskými strážníky zadrželi.

V současné chvíli policisté pokračují v úkonech trestního řízení směrem k zadrženému a na případu nadále pracují.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 14. února 2020

