Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podezřelý v cele

Písek – Vyšetřovatel podal podnět k podání návrhu na vzetí muže do vazby.

Milevští policisté přistihli včera odpoledne v Lipové ulici podezřelého muže s kriminální minulostí, který se měl vloupat do haly místní společnosti, kde chtěl krást. K tomu na místo přijel vozidlem, přestože má opakovaně vyslovené zákazy řízení všech motorových vozidel. Na místo vyjížděli také písečtí kriminalisté, kteří na případu s milevskými policisty spolupracují, i kriminalistický technik, který zajistil stopy. Policisté podezřelého muže (1992) zadrželi a umístili do policejní cely. Vyšetřovatel dnes podal podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.

Vyšetřování případu pokračuje pro trestné činy krádež vloupáním a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

28. března 2023

