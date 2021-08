Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podezřelý skončil v poutech

BRNO: (VIDEO) Muž ujíždějícího odcizeným autem se podařilo zadržet v Křenovicích.

Několik policejních hlídek a ze vzduchu vrtulník, zaměstnalo sobotní odpolední pronásledování muže podezřelého ze závažné násilné trestné činnosti. Toho policisté vypátrali v Židenicích. Podezřelý zběsile, mnohdy velmi vysokou rychlostí, ujížděl odcizeným osobním automobilem Jeep ulicemi Židenic, Líšně a Slatiny, odkud zamířil na dálnici na Vyškov. Z ní pak odbočil na Slavkov a následně do Křenovic. Tam muže, který měl pozitivní test na drogy, policisté zajistili a následně umístili do policejní cely. Při stíhání a zadržení použili služební zbraň. Při jejím použití nebyl nikdo zraněn. V uplynulých hodinách proběhla řada úkonů v trestním řízení, na dalších vyšetřující kriminalisté pracují. Muž jen v posledních hodinách před zadržením překročil zákon hned pětkrát. Odcizil osobní automobily a motocykl. Vedle majetkových to byly i násilné skutky. Kriminalisté muže podezírají z dalšího možného závažného násilného jednání. Vyhodnocují a prověřují další získané informace.

por. Bohumil Malášek, 1. srpna 2021

Související dokumenty podezřelý_0108.mp3

Velikost souboru:861,5 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem