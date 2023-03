Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podezřelí z loupeže daleko neutekli

Frýdek-Místek - a mají toho mít na svědomí více...

Začátkem března přijali policisté oznámení o ozbrojené loupeži v jedné z trafik ve Frýdku-Místku, které se měli dopustit dva mladíci. Vzápětí se rozjelo pátrání po možných pachatelích, do kterého se zapojili policisté z obvodního oddělení a také oddělení hlídkové služby spolu s kriminalisty z 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek. Díky rychlému zmapování pohybu mladíků, vyhodnocení kamerových záznamů a také díky místní a osobní znalosti policisté brzy zjistili, o koho se jedná. Do hodiny a půl po oznámení byli oba podezřelí zadrženi policejní hlídkou.

Dnes již obvinění mladiství (ve věku 17 a 16 let) měli v odpoledních hodinách vstoupit do jedné z trafik. Starší z nich pak měl z kapsy vytáhnout a na obsluhu namířit zbraň. Přitom měl po ní požadovat vydání peněz. Prodavačka si nejprve myslela, že jde o vtip, když však na ní mladík opětovně namířil zbraň, snažila se jim věc ještě rozmluvit. Poté po ní měl mladík požadovat cigarety, proto po něm hodila krabičku doutníků, kterou chytil, a společně s druhým mladistvým se dali na útěk. Při následném zadržení u nich policisté zajistili i krátkou airsoftovou zbraň.

Frýdecko-místečtí kriminalisté oba hochy obvinili ze spáchání provinění loupeže. S kriminalisty spolupracovali a u výslechu se ke skutku doznali.

Mladíci toho však mají mít na svědomí více. Díky operativnímu šetření, zjištěným poznatkům a také místní a osobní znalosti kriminalistů bylo zjištěno, že se měli dopouštět také dalších skutků majetkového charakteru. Starší z nich se měl na konci února neúspěšně pokusit vniknout do prodejny trafiky a v březnu se pak měl dopustit krádeže na osobě. Mimo to se měli oba společně v průběhu března vloupat do chatky, ale také se pokusit vniknout do prodejního automatu či pekařství. Při posledním vloupání do jedné z prodejen si měli odnést cigarety za téměř 28 tisíc korun.

Oba „výtečníci“ tak byli kriminalisty obviněni dále z provinění krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a starší z nich také z provinění neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V případě odsouzení jim vzhledem k jejich věku hrozí poloviční trest, tedy až pět let odnětí svobody.

V souvislosti s vloupáním do objektů policisté v takovýchto případech majitelům doporučují, aby si objekty proti vloupání pečlivě zabezpečili, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo uzamykatelnými okenicemi, případně zvážili také elektronické zabezpečení.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

29. března 2023

